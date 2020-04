Covid-19: Turquia liberta milhares de presos, mas exclui jornalistas e ativistas

Maior produtor mundial de carne de porco é forçado a encerrar a fábrica nos EUA

O contágio começou a ser detectado em Março, na unidade de Sioux Falls, no Dakota do Sul, da Smithfield, a maior produtora mundial de carne porco processada. Esta fábrica é responsável pelo abastecimento de 5 por cento do mercado norte-americano. Agora, está fechada com mais de 640 casos confirmados ligados à empresa, que tem 3.700 trabalhadores, na maioria imigrantes.