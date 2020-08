Mundo

Covid-19: Uso de máscara nas salas de aulas não reúne consenso em Itália

Os vários responsáveis envolvidos no arranque do ano escolar em Itália, previsto para Setembro, falharam hoje um consenso sobre algumas questões ainda por definir no âmbito da actual pandemia, nomeadamente o uso de máscara nas salas de aulas.

Fotografia: DR

Numa reunião realizada por videoconferência, os ministros italianos com as tutelas da Educação, da Saúde, dos Transportes e dos Assuntos Regionais debateram com os especialistas pela gestão nacional da pandemia do novo coronavírus (por exemplo, a Protecção Civil italiana) e com os presidentes de todas as regiões de Itália um conjunto de medidas associadas ao início das aulas naquele país, agendado para 14 de Setembro.

A par do uso de máscara de protecção individual nas salas de aulas para crianças maiores de seis anos, os responsáveis também debateram a possível medição da temperatura corporal dos alunos, nomeadamente nas instalações dos estabelecimentos de ensino, e a questão dos transportes públicos e da potencial concentração de pessoas, situação que dificultará o cumprimento das regras de distanciamento físico.

No final do encontro, os representantes mostraram-se divididos sobre diversas matérias.

Por exemplo, os presidentes das regiões da Lombardia e de Ligúria, Attilio Fontana e Giovani Toti, respectivamente, confirmaram a falta de consenso e criticaram "as dúvidas" levantadas pelo executivo italiano em relação a certas matérias.

Giovanni Toti já anunciou que não aceitará a obrigatoriedade do uso de máscara durante as aulas. A cerca de 20 dias do arranque do ano escolar, as reuniões entre o Governo italiano e as várias regiões vão prosseguir nos próximos dias, garantiram as partes envolvidas.

Entretanto, Itália iniciou uma campanha para testar todos os professores e todos os funcionários escolares.

Até ao momento, e no âmbito desta campanha, já foram diagnosticados pelo menos 20 casos positivos da doença covid-19. Alguns profissionais recusaram-se a fazer o teste de diagnóstico, que não é obrigatório. Para garantir o distanciamento dos alunos dentro das salas de aulas, Itália comprou 2,4 milhões de carteiras individuais.

O país também adquiriu 11 milhões de máscaras, bem como reabilitou instalações externas que poderão receber aulas. Itália registou nas últimas 24 horas um forte aumento de casos da covid-19, 1.367 contra os 878 da véspera, atribuído a um número recorde de testes, cerca de 94.000, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano.

Itália totaliza 35.458 mortes e 262.540 casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da crise pandémica no país, em 21 de Fevereiro.