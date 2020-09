Mundo

Covid-19 vai criar várias velocidades na mobilidade global, afirma a OIM

O director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, acredita que a pandemia de Covid-19 vai criar várias velocidades de mobilidade das pessoas, entre os países, que deixará para trás os menos desenvolvidos.

Fotografia: DR



Durante uma conferência sobre o “impacto da pandemia na Agenda 2030 - o caso das migrações”, organizada pelo Instituto Camões, a que a Lusa assistiu, Vitorino disse estar preocupado com o impacto da actual crise sanitária global, referindo o exemplo do modo como os migrantes estão a ser vítimas de políticas discriminatórias, no apoio dos Estados aos cidadãos.



“Um dos grandes problemas num futuro próximo vai ser o da mobilidade das pessoas”, disse Vitorino, mencionando as preocupações das autoridades sanitárias na procura de bloqueio da propagação do novo coronavírus.

E as restrições de mobilidade afectam, inevitavelmente, os milhões de migrantes que ficam em situação mais difícil com esta pandemia.

“Em vez de ter diminuído, o fluxo de migrantes entre África e a Europa aumentou, nos últimos meses”, explicou o director da OIM, acrescentando que se verificou mesmo um fluxo nos dois sentidos, com alguns migrantes a tentarem regressar aos seus países de origem, perante os sinais de agravamento da crise sanitária.



António Vitorino disse estar particularmente preocupado com o facto de alguns países se mostrarem incapazes de lidar com o controlo da mobilidade em tempos de pandemia, aumentando o fosso entre os mais e os menos desenvolvidos. Salientou ainda a forma como alguns países deixaram os migrantes ilegais fora dos sistemas de saúde.

“Singapura, por exemplo, não considerou os imigrantes ilegais como cidadãos aptos a serem acolhidos pelos sistemas sanitários”, exemplificou o dirigente da OIM, para dizer que a questão discriminatória afecta muitos outros países e está a ter um impacto negativo no combate à pandemia.

“Em Singapura, muitos dos surtos da pandemia ocorreram exactamente nas comunidades de migrantes ilegais”, explicou Vitorino.



O director-geral da OIM salientou o esforço das organizações internacionais no combate à pandemia, procurando exactamente centrar o seu apoio nas diferentes comunidades de migrantes, com vários milhões de dólares. Muito deste dinheiro, contudo, está a ser retirado do programa Agenda 20-30, comprometendo os objectivos deste projecto.

“O esforço financeiro que está agora a ser feito vai, certamente, prejudicar o programa Agenda 20-30 no final desta década”, reconheceu António Vitorino.



Em relação às lições a tirar desta pandemia, no impacto sobre os migrantes, disse ter mais dúvidas do que certezas, acrescentando que é importante que esta pandemia não deixe ninguém para trás.

“Boris Johnson (o Primeiro-Ministro britânico) deu um bom contributo para isso, quando reconheceu que a sua vida tinha sido salva por dois imigrantes, técnicos de saúde, um português e uma neo-zelandesa”, disse Vitorino.

Mas o director-geral da OIM referiu ainda o esforço de alguns países, como a Itália, que estão a aproveitar esta ocasião de crise sanitária para regularizar a situação de milhares de imigrantes ilegais.