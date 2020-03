Mundo

Covid-19: Vírus já matou 18.259 pessoas e infectou mais de 404 mil

Pelo menos 18.259 pessoas em todo o mundo morreram com Covid-19 desde o aparecimento da doença em Dezembro e mais de 400 mil foram infectadas com o novo coronavírus, segundo um balanço com dados actualizados ontem por voltas das 20:00, noticiou a Lusa.

Fotografia: DR



De acordo com dados compilados pela agência AFP a partir de fontes oficiais, mais de 404.020 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 175 países e territórios desde o início da epidemia, em Dezembro de 2019 na China.

A agência noticiosa francesa, adverte, no entanto, que o número de casos diagnosticados reflecte apenas uma fracção do número real de infecções, já que um grande número de países está a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Desde a contagem feita às 20:00 de segunda-feira, ocorreram 2.133 novas mortes e 42.510 novos casos em todo o mundo. Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são a Itália, com 743 novas mortes, Espanha (514) e França (240).

A Itália, que registou sua primeira morte ligada ao coronavírus no final de Fevereiro, tem agora 6.820 mortes, em 69.176 casos, sendo que 743 mortes e 5.249 novos casos foram anunciados ontem, enquanto 8.326 pessoas foram dadas como curadas pelas autoridades italianas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou um total de 81.171 casos (78 novos entre segunda-feira e ontem), incluindo 3.277 mortes (sete novas) e 73.159 recuperações.

Os países mais afectados depois da Itália e da China são a Espanha, com 2.696 mortes (39.673 casos), o Irão, com 1.934 mortes (24.811 casos), a França, com 1.100 mortes (22.302 casos) e os Estados Unidos, com 600 mortos (49.768 casos).

Desde segunda-feira às 20:00, Arábia Saudita, Islândia, Cabo Verde anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus, enquanto a Birmânia anunciou o diagnóstico dos primeiros casos.

A Europa totalizou até às 20:00 de ontem, 212.842 casos (11.921 mortes), a Ásia 98.895 casos (3.573 mortes), os Estados Unidos e Canadá 51.847 casos (624 mortes), o Médio Oriente 29.508 casos (1.972 mortes), a América Latina e Caribe 6.567 casos (98 mortes), a Oceânia 2.225 casos (nove mortes) e África 2.137 casos (62 mortes).

Esta avaliação foi realizada usando dados colectados pelos escritórios da AFP das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).