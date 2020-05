Mundo

Covid-19 : Voo humanitário leva material e repatria europeus de São Tomé

Pelo menos 205 cidadãos europeus, que se encontram em São Tomé e Príncipe, serão repatriados, no regresso do voo de ajuda humanitária que partirá de Lisboa, anunciou a Comissão Europeia.

O avião vai assegurar ainda o transporte de um laboratório da Organização Mundial de Saúde (OMS)

Fotografia: DR

“Na sexta-feira, 15 de Maio, um voo organizado em coordenação com Portugal, sairá de Lisboa para São Tomé e transportará 20 toneladas de material necessário e pessoal médico e técnicos portugueses e de agências da ONU, para apoiar a resposta de São Tomé e Príncipe ao coronavírus. No seu trajecto de regresso, o voo trará de volta 205 cidadãos da UE e outros passageiros de São Tomé, num esforço de repatriamento”, lê-se numa nota divulgada ontem pela representação de Bruxelas em Lisboa.

A medida insere-se na iniciativa da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia, criada “para o transporte de trabalhadores humanitários e de serviços de emergência e de bens essenciais para ajudar a combater o coronavírus em algumas das zonas mais críticas do mundo afectadas por limitações de transporte”.

Citado no comunicado, o comissário da Gestão de Crises, Janez Lenar?i?, afirmou: “Deixar alguma zona do mundo sem protecção hoje equivale a deixar-nos todos sem protecção amanhã; no âmbito da sua resposta mundial ao coronavírus, a UE criou uma ponte aérea humanitária, para fazer chegar a ajuda a regiões onde o material escasseia devido às actuais dificuldades de transporte a nível mundial, que poderá ser uma tábua de salvação para algumas das comunidades mais vulneráveis do mundo”.

A UE acrescenta ainda que estão a ser programados mais voos deste género, “para as próximas semanas, sendo dada prioridade aos países africanos onde a pandemia poderá agravar ainda mais as muitas crises humanitárias já existentes”. Na quarta-feira, o Governo português já tinha anunciado que São Tomé e Príncipe vai receber 20 toneladas de material médico-hospitalar e uma equipa médica de emergência, no âmbito de uma operação conjunta de Portugal e da União Europeia, que parte hoje de Lisboa.

“Uma operação de apoio humanitário (...) vai estabelecer uma ponte aérea entre Portugal e São Tomé e Príncipe, para fazer chegar àquele país cerca de 20 toneladas de material médico-hospitalar e uma equipa de profissionais especializada em situações de crise e em doenças respiratórias, para apoiar no combate à Covid-19”, adiantou na quarta-feira, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) português.

De acordo com a mesma nota, o avião vai assegurar ainda o transporte de um laboratório da Organização Mundial de Saúde (OMS), “de forma a dotar São Tomé e Príncipe dos meios que permitirão realizar localmente testes de detecção do vírus responsável pela actual pandemia”. Os equipamentos a fornecer a São Tomé e Príncipe incluem material de protecção individual, nomeadamente máscaras, luvas, óculos, viseiras, mangas, sapatos e fatos, bem como medicamentos, gel, álcool e todo o material necessário para colheita e análise dos testes ao novo coronavírus.

No mesmo avião, seguirá também uma equipa portuguesa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), composta por uma médica intensivista, dois enfermeiros e um especialista em logística, acrescentou o comunicado. Segundo o MNE, Portugal é o segundo Estado-membro da União Europeia a montar uma operação deste tipo, no quadro do mecanismo EU Humanitarian Air Bridge, recentemente criado para responder a emergências humanitárias. “O apoio de Portugal a São Tomé e Príncipe visa contribuir para a redução da situação de vulnerabilidade em que o país se encontra, em resultado da actual crise pandémica, reforçando a sua capacidade de resposta aos impactos da Covid-19”, afirmou o Governo português.