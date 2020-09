Mundo

Covid-19: Zona Austral continua a ser a região mais afectada do continente africano

O maior número de casos de infecção e de mortos no continente africano continua a registar-se na África Austral: 720.378 e 17.189, respectivamente. Nesta região, apenas a África do Sul, que é o país mais afectado do continente, contabiliza agora 661.936 casos e 15.992 mortos.

Fotografia: DR

O Norte de África, a segunda zona mais afectada pela pandemia, tem 301.375 pessoas infectadas e 10.077 mortos e na África Ocidental o número de infecções é de 172.594, com 2.580 vítimas mortais.

A região da África Oriental ultrapassou a barreira das 160.000 infecções nas últimas 24 horas, contabilizando agora 160.977 casos e registando 3.155 vítimas mortais.



Na África Central estão contabilizados 56.986 casos e 1.071 óbitos, os mesmos do dia anterior.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 5.787 mortos e 102.141 infectados e Marrocos contabiliza 1.830 mortos e 101.743 casos, os mesmos dados indicados no dia anterior.

A Argélia surge logo a seguir, tendo ultrapassado nas últimas 24 horas a barreira dos 50.000 casos (50.026), com 1.679 vítimas mortais.

Nos seis países mais afectados estão também a Nigéria, com 57.437 infectados e 1.100 mortos, e a Etiópia, com 69.702 infectados e 1.108 mortos.

O primeiro caso de Co-vid-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

Balanço das últimas 24 horas



O número de mortos em África devido à Covid-19 ultrapassou a barreira dos 34 mil nas últimas 24 horas, com mais 121 vítimas mortais, num total de 1.412.310 casos na região, de acordo com dados oficiais.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas registaram-se, nos 55 Estados-membros da organização, mais 4.630 casos de infecção.

Morreram até ontem 34.072 pessoas no continente devido à Covid-19, com os recuperados a atingirem os 1.158.162, mais 4.195 nas últimas 24 horas.