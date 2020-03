Covid-19:EUA anunciam plano de 100 mil milhões de dólares para pessoas afectadas

Cambulo constrói complexo para os órgãos autárquicos

As autoridades da Lunda-Norte vão, este ano, construir um complexo residencial e administrativo autárquico de dois pisos e 18 apartamentos, na sede municipal do Cambulo. O projecto enquadra-se nas acções que visam a criação de condições para a implantação do Poder Local, anunciou, ontem, no N'zagi, o administrador Silvestre Cheleca.