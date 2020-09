Mundo

Covid-19:Trump anuncia distribuição de testes rápidos

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira um plano de distribuição de 150 milhões de testes rápidos da Covid-19 no país, onde há mais de sete milhões de casos e de 200 mil mortes devido à pandemia.

Fotografia: DR

"Estamos a anunciar um plano para distribuir 150 milhões de testes rápidos Abbott para pontos de atendimento nas próximas semanas, muito, muito em breve", disse o Presidente num discurso na Casa Branca. Trump garantiu que o plano duplicará o número de exames realizados até agora.

“Com o nosso plano, 50 milhões de testes irão para proteger as comunidades mais vulneráveis, o que sempre prometemos, incluindo 18 milhões para asilos, 15 milhões para lares de deficientes, 10 milhões para hospícios e cerca de um milhão para as faculdades e universidades históricas negras, que também são faculdades das nações tribais", afirmou Donald Trump.



Paralelamente, "100 milhões de testes rápidos da Abbott no local de atendimento serão entregues aos estados e territórios, para apoiar os esforços para reabrir economias e escolas imediatamente e o mais rápido possível", disse o Presidente norte-americano.

Trump indicou que os resultados dos testes serão conhecidos em 15 minutos e que não é necessária máquina para os processar.



O secretário adjunto do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Brett Giroir, detalhou, por sua vez, que o Governo adjudicou ao grupo farmacêutico Abbott um contrato no valor de 760 milhões de dólares para a entrega de 150 milhões destes testes rápidos.

No final de Agosto, a Casa Branca anunciou a aquisição de 150 milhões de unidades de testes rápidos de detecção do novo coronavírus ao grupo farmacêutico Abbott, com o propósito de apoiar a recuperação económica do país.

A pandemia do novo coronavírus já causou mais de um milhão de mortos em todo o mundo desde que a doença foi conhecida em Dezembro na China, indica um balanço da AFP.