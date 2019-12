CPLP descarta abertura de escritório na Guiné

Mercado fronteiriço com a RDC reabre depois de dois anos encerrado

Os governadores das províncias da Lunda-Norte, Ernesto Muangala e do Kuango, República Democrática do Congo (RDC), Jean Pety, orientaram a cerimónia de reabertura do mercado fronteiriço “Marco-28”, no município do Caungula, no âmbito do relançamento do comércio transfronteiriço, que havia sido interrompido por incidentes políticos e étnicos em 2017 no país vizinho.