CPLP diz que foram respeitadas práticas internacionais de referência

Produção de mel na região atingiu níveis satisfatórios

A produção de mel nas comunidades rurais das províncias do Cunene e da Huíla atingiu níveis satisfatórios, com a criação e legalização das associações de apicultores dos municípios do Cuvelai e dos Gambos, informou, em Cuvelai, o coordenador do programa desenvolvido pelo Fundo das Nações Unidas para a Agricultura (FAO), em Angola.