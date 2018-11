CPLP tem condições para estabelecer pontes

Serviço de telemedicina é lançado hoje no Huambo

O Ministério da Saúde, em parceria com o das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, lança hoje, no Huambo, o Serviço de Telemedicina.

O projecto consta de um vasto programa do Executivo que visa garantir a expansão dos cuidados básicos e humanização dos serviços de saúde e proximidade, com recurso às novas tecnologias de comunicação e informação.