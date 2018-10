Criadores de gado denunciam uso de armas pelos ladrões

Melhoria na distribuição de água

As obras de reabilitação e ampliação do novo sistema de abastecimento de água à cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, que iniciaram em Setembro do ano passado, serão concluídas em Abril de 2019, assegurou, ontem, o director provincial da Empresa de Água e Saneamento, António Mossito.