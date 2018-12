Criança guatemalteca morre na fronteira dos Estados Unidos

Militares e tricolores lutam a dois pelo título

Com seis jornadas do Girabola 2018/19 já disputadas, apesar de haver dois jo-gos em atraso, as formações do 1º de Agos-to e do Petro de Luanda mantêm firme os seus intentos no campeonato, que vi-sam a conquista do troféu, uma vez que ambas estão separadas por dois pontos na classificação.