Mundo

Crianças ganham material escolar e biblioteca móvel

A iniciativa cultural “Um Livro Uma Criança Muitas Leituras” procedeu ontem à entrega de material escolar e de uma fotocopiadora para apoio às aulas do Projecto ABC na Rua- Escolas de Rua, no bairro confluente entre o Rocha Pinto, Samba Grande e Morro da Luz, em Luanda.

Fotografia: Alberto Pedro | Edições Novembro

As mais de cem crianças que frequentam a explicação gratuita, desde a pré-primária à sétima classe, contam também com uma pequena biblioteca móvel, aberta aos sábados e domingos, como forma de ocupação dos tempos livres. Rui Ramos, coordenador da iniciativa, disse ao Jornal de Angola que todos os dias chegam novas crianças com as mães para serem integradas no projecto ABC na Rua, que em breve contará com uma tabela com aro de basquetebol e uma pequena biblioteca comunitária.