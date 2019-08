Crianças migrantes continuam separadas

Repatriamento de refugiados depende do Governo da RDC

O repatriamento dos mais de 20 mil refugiados congoleses que se encontram na província da Lunda-Norte está a depender da constituição, nos próximos dias, do novo Governo da República Democrática do Congo (RDC), para que as partes envolvidas possam encontrar as melhores vias que facilitem o regresso dessas famílias às suas zonas de origem.