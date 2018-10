Mundo

Crianças da mesma família morrem depois de contrair E.coli

Duas crianças britânicas da mesma família morreram após contrair E.coli, uma bactéria que habita naturalmente no intestino, mas que em grandes quantidades pode causar infecção intestinal e urinária.

Fotografia: DR

Perante as circunstâncias, as autoridades locais já estão a desenvolver investigações para descobrir de que forma as crianças foram infectadas. Refere o britânico Metro que se acredita que os portadores da bactéria são residentes em East Midlands, já que as entidades sanitárias estão a trabalhar com os serviços da Public Health England nessa região. Uma especialista em doenças transmissíveis explicou que a E.coli “é uma infecção que causa um espectro de sintomas, entre eles diarreia sanguinolenta”, na sua maioria sem febre.