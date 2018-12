Crianças refugiadas são humilhadas nas fronteiras

Petro e Bravos do Maquis acertam a sétima jornada

O Petro de Luanda recebe amanhã, às 17h30, o FC Bravos do Maquis no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, para a sequência da disputa da 7ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola’2018/2019, que ficou sem a realização do desafio entre Sporting de Cabinda e Recreativo da Caála.