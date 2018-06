Mundo

Crianças separadas dos pais colocadas em jaulas

As crianças migrantes separadas dos pais no estado norte-americano do Texas, na sequência da política de "tolerância zero à imigração", imposta pelo Presidente Donald Trump, são metidas em jaulas numa sala onde as luzes são mantidas acesas durante todo o dia, denunciou ontem o jornal "New York Daily News".

Muitas crianças estão a ser separadas das suas famílias e os menores são colocados em jaulas, enquanto os pais são detidos e enviados para uma prisão federal.