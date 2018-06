Mundo

Crianças separadas dos pais colocadas em jaulas

As crianças migrantes separadas dos pais no Estado norte-americano do Texas, na sequência da política de “tolerância zero à imigração”, imposta pelo Presidente Donald Trump, são metidas em jaulas numa sala onde as luzes são mantidas acesas durante todo o dia, denunciou ontem o jornal “New York Daily News”.

Milhares de crianças estão separadas dos progenitores

Fotografia: DR

Muitas crianças estão a ser separadas das famílias e colocados em jaulas, enquanto os pais são detidos e enviados para uma prisão federal.

Os jornalistas que tiveram acesso ao local, referem que as crianças são metidas em jaulas com casas de banho portáteis e com as luzes mantidas acesas durante 24 horas por dia.

Oficiais norte-americanos anunciaram, na semana passada, que cerca de duas mil crianças foram separadas dos pais na fronteira com o México entre Abril e Maio.

Estima-se que cerca de dez mil imigrantes jovens, muitos dos quais chegaram à fronteira sem familiares, estão agora sob custódia do Departamento de Serviços Sociais dos Estados Unidos.

A jornalista Rachel Maddow não conteve as lágrimas quando, durante uma emissão em directo, anunciava que várias crianças estavam a ser separadas das famílias, no âmbito da política de “tolerância zero à imigração” imposta por Donald Trump.

A apresentadora tentou por várias vezes ler a notícia, mas a emissão acabou por ter de ser interrompida para que Rachel Maddow conseguisse recompor-se.

A jornalista tentava ler uma informação da Associated Press que revelava a forma como as crianças estão a ser acolhidas em “centros de abrigo”, no Texas.

“Isto é incrível”, disse, antes de ficar sem palavras.

Até ontem nada se sabia sobre os próximos passos a serem dados pela Administração Trump.

A situação das crianças migrantes está a criar várias manifestações de protesto em todo país, com as críticas a Donald Trump a aumentarem dia-a-dia.