Mundo

Crimes contra vida selvagem potenciam doenças como a Covid-19, alerta ONU

Os crimes contra a vida selvagem e o tráfico de animais potenciam doenças como a Covid-19, alerta a ONU, num relatório divulgado,sexta-feira, segundo o qual o crime contra a vida selvagem “é uma questão global”.

Crimes contra vida selvagem potenciam doenças como a Covid-19, alerta ONU

Fotografia: DR

“Foram identificados traficantes suspeitos de cerca de 150 nacionalidades, ilustrando o facto de que o crime contra a vida selvagem é verdadeiramente uma questão global”, diz-se no relatório, que foi apresentado em Viena, na Áustria, e que foi elaborado pelo Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla original).

Quatro anos após o primeiro relatório da ONU sobre crimes contra a vida selvagem, afirma a organização que o tema tem aumentado de importância na agenda política e na opinião pública, “à medida que se torna claro que o crime contra a vida selvagem tem implicações negativas para as alterações climáticas, preservação da biodiversidade, segurança e saúde pública”.

Os autores do documento lembram, por exemplo, que a pandemia de Covid-19 tem mostrado que o crime contra a vida selvagem “é uma ameaça não só para o ambiente e biodiversidade como para a saúde humana, o desenvolvimento económico e a segurança”.

Alerta a ONU que as doenças zoonóticas (causadas por agentes patogénicos que se transmitem de animais para humanos) “representam 75% de todas as doenças infecciosas emergentes”.

E explica que o tráfico de animais, como pangolins, aves, tartarugas, tigres ou ursos, e os produtos que deles resultam para consumo humano, não passa por qualquer controlo higiénico e sanitário e por isso representa riscos ainda maiores de infecção.

A utilização, consumo e comércio de espécies da fauna selvagem deve ser avaliada cientificamente e só deixando de se traficar animais se pode ajudar a prevenir futuras situações como a actual pandemia de Covid-19, avisa a ONU.

No relatório admite-se que há hoje mais controlo dos mercados em termos de fauna e flora selvagens, nomeadamente por regras mais apertadas da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), que estabelece regras para o comércio de mais de 35.000 espécies protegidas e exige vigilância por parte dos Estados.

Mas há milhões de espécies não listadas pela CITES que podem ser ilegalmente exploradas e comercializadas, além de que a CITES não controla os mercados domésticos, adverte a ONU.

Seis mil espécies

De acordo com os dados agora divulgados no relatório, entre 1999 e 2018 foram apreendidas quase 6.000 espécies, de mamíferos a répteis, corais, aves ou peixes.

A ONU salienta a complexidade deste comércio, que vai mudando ao longo dos tempos, que tem objectivos diferentes até para o mesmo animal (uma serpente pitão pode ser animal de estimação, pode ser para comer ou pode ser para se aproveitar a pele) e que evolui. Até 2013, havia muito tráfico de pau-rosa, mas em 2018 tinha diminuído, sobressaindo então o tráfico de rinocerontes e pangolins.

E depois é um comércio que pode ser “altamente especializado”, que aproveita lacunas na lei e legislações permissivas, que é flexível e que por vezes se mistura com o comércio legal. Mas a verdade, diz a ONU, é que não há um comércio legal para chifres de rinocerontes, nem para produtos de pangolins, mas “volumes crescentes” destes produtos são apreendidos todos os anos.

No extenso relatório, a ONU traça tendências de tráfico de produtos como pau-rosa, marfim e corno de rinoceronte (em queda), de pangolins (apreensões de escamas de pangolins aumentaram 10 vezes de 2014 para 2018), de répteis (apreensões também aumentaram), de grandes felinos (todas as partes do tigre são comercializadas, especialmente para medicina tradicional), e de enguias, o chamado meixão em Portugal, cujo consumo na Ásia está a provocar forte pressão nas espécies.

Afirmando que “os crimes contra a vida selvagem envolvendo grupos criminosos organizados são crimes graves” e que nenhum país lhes escapa, seja como fonte, de trânsito ou de destino, a ONU diz que todos os países têm um papel na prevenção. E identifica a Nigéria como um dos locais importantes no tráfico de marfim, corno de rinoceronte, pangolim e pau-rosa, com o Vietname a emergir como país de destino de marfim e de pangolins.

Depois alerta ainda para os vários níveis de corrupção que envolvem este tipo de crimes, para a necessidade de aplicar as legislações, e para a também necessidade de cooperação, formação e de investigação dos crimes, muitos deles praticados hoje através da Internet. Sem esquecer, acrescenta, que é necessário envolver as comunidades locais na luta contra o tráfico e reduzir a procura deste tipo de fauna e flora.

Peritos defendem criação de sistema de vigilância de animais

O Cazaquistão negou a alegação da Embaixada da China naquele país sobre um surto de pneumonia mais mortal do que o novo coronavírus, que estaria a assolar o território cazaque.

O alerta tinha sido emitido para os cidadãos chineses no país e publicado no site da Embaixada na quinta-feira, com a representação de Pequim a alertar para uma doença com “uma taxa de mortalidade muito maior que a COVID-19”. O comunicado afirma que o surto de pneumonia causou 1.772 mortes na primeira metade de 2020 e “628 somente em Junho”.

A declaração referia-se originalmente a uma “pneumonia no Cazaquistão”, mas posteriormente foi alterada a designação para “pneumonia não-COVID”. A nota da embaixada chinesa menciona três cidades - Atyrau, Aktobe e Shymkent - como foco da nova doença e alerta para o facto de haver cidadãos chineses entre as pessoas que morreram.

Na sexta-feira, o Ministério da Saúde do Cazaquistão reagiu e garantiu que a alegação “chinesa” (sem mencionar a embaixada) não “corresponde à realidade”, dizendo que era um mal-entendido da contagem oficial.

Em comunicado na sua página do Facebook, o Ministério disse que as informações fornecidas pela Embaixada Chinesa estavam “incorrectas”. O Governo do Cazaquistão informa que classificou como casos de pneumonia alguns, em que os sintomas do COVID-19 estavam presentes, mas em que os pacientes tiveram resultados negativos, argumentando que isso se enquadra nas directrizes da Organização Mundial da Saúde.

O Ministério da Saúde cazaque refere que a contagem oficial inclui pneumonias causadas por todos os tipos de patógenos, incluindo bactérias e vírus. Não especificou, no entanto, quantos dos casos de pneumonia que não deram positivo ao novo coronavírus em teste de zaragatoa eram “casos prováveis” de Covid-19. E também não especificou se algum dos casos de pneumonia registados foi causado por um novo tipo de agente patogénico.

Questionado sobre a declaração da sua embaixada no Cazaquistão, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse aos jornalistas que a China “também deseja obter mais informações” sobre os casos registados. E acrescentou que a China “espera continuar a trabalhar em conjunto com o Cazaquistão para combater a epidemia e salvaguardar a saúde e a segurança pública dos dois países”.

Esconder casos de Covid-19?

O Cazaquistão, país rico em petróleo, que faz fronteira com a China e a Rússia, viu os casos de novo coronavírus crescerem mais de cinco vezes desde que suspendeu as medidas de bloqueio, em Maio, tendo confirmado 54.747 casos.

De resto, o Cazaquistão e outros países da Ásia Central foram acusados nas últimas semanas de subestimar a escala da sua segunda onda de casos de Covid-19, classificando muitos como pneumonia.

A falta de kits de teste de boa qualidade é amplamente citada como motivo para a subnotificação.

Num artigo sobre a refutação do Ministério da Saúde do Cazaquistão, o site pró-governamental Tengri News citou um médico que atribui o aumento nos casos de pneumonia a “uma manifestação do coronavírus”.

No vizinho Quirguistão, o Ministério da Saúde disse esta semana que começaria a incluir pacientes com pneumonia na sua contagem oficial de coronavírus. O ministro da Saúde do Quirguistão, Sabyrzhan Abdykarimov, e o seu vice, Nurbolot Usenbayev, foram hospitalizados com sintomas de coronavírus, mas apenas o vice-ministro deu positivo para o vírus, informou o Ministério da Saúde na sexta-feira.