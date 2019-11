Crimes na África do Sul aumentam diariamente

Teste de fogo para o campeão na visita ao reduto do Libolo

A maior prova futebolística do país regressa, hoje, com quatro jogos, após o interregno de duas semanas, por força dos compromissos internacionais dos Palancas Negras, com a disputa da 12ª jornada do Girabola, onde o destaque vai para a viagem complicada do líder, 1º de Agosto , ao Cuanza-Sul para defrontar o Recreativo do Libolo, às15h00, no Estádio Municipal de Calulo, com arbitragem de António Dungula.