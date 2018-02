Mundo

Crimes contra a Humanidade cometidos no Sudão do Sul

Victor Carvalho

O relatório elaborada por uma comissão especialmente criada pelas Nações Unidas para investigar eventuais violações dos direitos humanos cometidas no Sudão do Sul, aponta que 40 oficiais do exército, entre os quais generais, e três governadores são os alegados responsáveis pela prática de crimes de guerra e contra a Humanidade.

Atrocidades ordenadas por altas patentes das Forças Armadas e homens de confiança do Governo humilharam e mutilaram centenas de sul-sudaneses

Fotografia: Stefanie Glinski | AFP

O grupo de peritos que integra a referida comissão especial, revela que entre os militares acusados estão, entre outros, oito tenentes-generais, 16 generais, oito generais de brigada e cinco coronéis, além de três governadores.

Baseado em cerca de 70 mil documentos e mais de 250 declarações e entrevistas registadas, o relatório vai servir de base para a posterior criação de um tribunal especial que vai julgaros supostos criminosos e garantir a aplicação de uma eventual pena.

As Nações Unidas, ao abrigo do acordo de paz para o Sudão do Sul assinado em 2015, cumpre com este relatório um dos pontos fundamentais do compromisso que então assumiu, mas que não tem impedido o gradual agravamento da situação, sobretudo nos últimos dois anos.

Este relatório detalha muitos dos crimes que foram cometidos pelas pessoas agora acusadas e que envolvem violações, execuções, mutilações, raptos e tentativas de extermínio étnico.



Crianças

O mesmo relatório refere que as crianças são o alvo principal dos autores destas práticas, que supostamente configuram crimes de guerra e contra a Humanidade.

Centenas de crianças, refere o documento, terão sido mesmo obrigadas a assistir a actos de violação das suas próprias mães ao fuzilamento das suas famílias, além de muitas delas terem também sido barbaramente assassinadas.

Os acusados são igualmente apontados no relatório elaborado pela comissão especial criada pelas Nações Unidas como sendo responsáveis directos pela total destruição de diversas aldeias e consequente assassinato dos seus moradores, naquilo que configura tentativas de extermínio étnico.

Apesar das Nações Unidas não terem revelado publicamente a identidade das pessoas acusadas da prática destes crimes, elas serão inevitavelmente conhecidas quando o tribunal especial, que deve ser criado num espaço de 60 dias, as começar a julgar. Andrew Clapham, Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Sudão do Sul, considerou que a situação no país está a transformar-se num “conflito étnico de larga escala”.

O mesmo responsável lamentou, também, que alguns militares de países amigos do Sudão do Sul, que estão no país com o objectivo de ajudar a manter a ordem, estejam também eles a alinhar com os autores dos crimes de guerra e contra a Humanidade.

Apesar do acordo de paz assinado em 2015, a verdade é que o Sudão do Sul continua a viver uma situação de guerra civil generalizada, com frequentes acusações de violação dos direitos humanos, tanto por parte das forças do governo como pelo lado dos rebeldes. O governo já reagiu ao relatório das Nações Unidas com as cautelas habituais, dizendo ser necessário que haja uma “investigação independente” que possa confirmar todas as alegações.

Um porta-voz do governo disse mesmo que havia a necessidade de se investigar o que na realidade se passou, recordando que “num passado recente, outras acusações das Nações Unidas não foram confirmadas”.

Estamos a aguardar que as Nações Unidas nos forneçam os nomes das pessoas acusadas para que as possamos ouvir e dar início às investigações”, disse.

/>No início deste mês os Estados Unidos adoptaram uma decisão interna que impede a exportação de armas para o Sudão do Sul, ao mesmo tempo que apelaram junto das Nações Unidas para que outros países lhe seguissem o exemplo.

Na mesma altura, os Estados Unidos decidiram também penalizar as companhias e os cidadãos norte-americanos que ofereçam os seus serviços para participar na guerra civil que ocorre no Sudão do Sul, logo após a criação do Estado.

A história do mais jovem país no continente africano

Em Fevereiro de 2011, a população no Sudão foi às urnas para definir, em referendo, a separação e emancipação da região na porção meridional do país. Com a aprovação de esmagadores 98,8 por cento dos votantes, surgiu o novo país de África: o Sudão do Sul, tendo como capital a cidade de Juba.

Apesar das intensas celebrações nas ruas, não tardou para que a população percebesse que havia muito pouco para comemorar, pois o novo país nascia com graves convulsões sociais e pesados desafios para enfrentar.

Para piorar a situação, os conflitos com os vizinhos do norte foram retomados em função das indefinições no estabelecimento das fronteiras entre os dois países, que disputam regiões bastante ricas em petróleo.

Em resumo, pode dizer-se que uma guerra civil (até então, a mais longa em África), em vez de acabar, foi apenas transformada num conflito internacional.

Desde a independência do Sudão em relação ao Reino Unido em 1956, o país viveu profundas crises políticas, que conduziram a uma série de guerras civis.

Para a solução de um conflito armado que se arrastou por 12 anos foram estabelecidos acordos em 2005 na cidade de Nairobi, onde foi decidida a realização do referendo de 2011, que culminou na separação. A diferença entre os dois territórios é evidente, tanto nos aspectos físicos quanto nas composições étnicas. O norte é maioritariamente composto por regiões desérticas (salvo o vale por onde passa o Rio Nilo), com escassez de água e recursos naturais, enquanto o sul possui uma maior quantidade de vegetação e pântanos. Além disso, o Sudão do Sul é basicamente composto por povos cristãos e animistas, que não aceitavam a dominação política e legislativa dos povos do norte, de maioria islâmica.

Apesar dessas diferenças étnico-culturais, a razão para a existência dos conflitos está centrada na disputa pelos recursos naturais, principalmente o petróleo, produto do qual os dois países são dependentes. Nesse aspecto, observa-se uma interdependência na utilização desse recurso natural que necessita de uma maior estabilidade política para se manter.

A luta pela partilha dos recursos rapidamente transformou-seem 2013 numa feroz guerra civil, após o Presidente Salva Kiir, de etnia Dinka, ter afastado o então seu primeiro-ministro, RiekMachar, de etnia Nuer, acusando-o de estar por detrás dos preparativos para um alegado “golpe de Estado”.

Nos últimos quatro anos foram assinados vários acordos de paz, o último dos quais em 2015, mas todos falharam por manifesta desconfiança entre os principais protagonistas do conflito.