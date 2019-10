Crise migratória venezuelana vai a debate em Bruxelas

Polícia quer tecnologias para rastrear criminosos

O comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, abordou ontem, em Seul, com o homólogo da Coreia do Sul, Min Gabryong, a possibilidade de cooperação no domínio da formação de quadros, policiamento inteligente e apetrechamento técnico e de material não letal.