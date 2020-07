Mundo

Crise mundial atrasa luta contra casamento infantil

A pandemia da Covid-19 está a atrasar a luta contra o casamento infantil e a mutilação genital feminina, alertou o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), que ontem apresentou o seu relatório anual.

Fotografia: DR

De acordo com a agência das Nações Unidas, apesar de existirem poucos dados sobre o impacto da pandemia da Covid-19 nas práticas nocivas contra as raparigas - casamento infantil, mutilação genital feminina e a selecção sexual - é certo que os programas concebidos para acabar com o casamento infantil e a mutilação genital feminina "estão a enfrentar sérios atrasos na implementação".

Por outro lado, aponta o FNUAP, as perturbações económicas relacionadas com a pandemia "estão a aumentar a vulnerabilidade das raparigas" a práticas nocivas de sobrevivência.

De acordo com uma análise do FNUAP, Avenir Health, Johns Hopkins University (EUA) e Victoria University (Austrália), se a pandemia causar um atraso de dois anos nos programas de prevenção da mutilação genital feminina, os investigadores projectam para a próxima década a existência de dois milhões de casos de mutilação genital feminina que teriam sido evitados.

Se a pandemia causar um atraso médio de um ano nas intervenções para pôr fim ao casamento infantil, prevê-se que na próxima década ocorram mais 7,4 milhões de casamentos de crianças que poderiam ter sido evitados, uma estimativa considerada conservadora.

Por outro lado, prevê-se que a recessão económica causada pela pandemia resulte numa estimativa de 5,6 mi-lhões de casamentos infantis adicionais a ocorrer entre 2020 e 2030.

O efeito total da pandemia da Covid-19 está projectado para resultar em 13 milhões de casamentos adicionais de crianças.

O relatório do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) sobre a situação da população mundial em 2020 foi lançado ontem com o título "Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality (Contra a minha vontade: desafiar práticas que magoam as mu-lheres e meninas e prejudicam a igualdade).