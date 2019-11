Crise na Bolívia: Evo Morales quer mediação da ONU

Prova cobre ausência do campeonato nacional

As equipas do 1º de Agosto e ASA defrontam-se, hoje, às 16h00, na partida de abertura da 11ª edição do Torneio Victorino Cunha, e duas horas e meia depois, no desafio de maior cartaz do dia, Petro de Luanda e Interclube medem forças, no pavilhão com o nome do homenageado.