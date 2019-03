Mundo

Cristãos marroquinos elogiam postura do Rei

Augusto Cuteta | Rabat

Os cristãos do Reino de Marrocos elogiaram, numa carta aberta publicada no jornal “Al Massae”, a coragem do Rei Mohammed VI, em perpetrar uma série de acções com vista a ga-rantir a liberdade religiosa no país.

Na carta, enviada ao Papa, dias antes da sua visita que inicia amanhã, em Rabat e Casablanca, o Comité Cristão Marroquino (CCM) reconhece que o Rei Mo-hammed VI está empenhado em criar condições para que Marrocos seja um Estado mais tolerante.

Na missiva, os cristãos realçam, além do convite ao líder da Igreja Católica, a realização da Conferência sobre os Direitos das Minorias Religiosas nos Países Islâmicos, em 2016. Apesar destes avanços, o CCM pede maiores esforços do soberano, para que as autoridades do país tomem outra consciência em relação aos cristãos. “Muitos funcionários marroquinos ainda discriminam os cristãos”, avança um dos parágrafos do texto.

A carta contém apelos para que o Vaticano se manifeste sobre questões relacionadas com a liberdade religiosa, num país em que cerca de 99 por cento da população é muçulmana. A maioria dos cristãos é estrangeira e professa a fé evangélica, representando mais ou menos 1,1 por cento de baptizados, ou seja, 380 mil entre 33,6 milhões de habitantes do Marrocos.