Mundo

Cuba nomeia Primeiro-Ministro

Cuba voltou a ter um Primeiro-Ministro depois de mais de 40 anos. O Presidente cubano, Miguel-Díaz Canel, escolheu, sábado, o ministro do Turismo, Manuel Marrero, para assumir o cargo, que foi eliminado em 1976 e reactivado pela Constituição aprovada em Abril deste ano.

Fotografia: DR

Único candidato proposto por Díaz-Canel, Marrero foi aprovado por unanimidade pelos deputados. O novo Primeiro-Ministro supervisionará o desempenho do Governo como “braço direito” do Presidente.

Marrero, 56 anos, arquitecto de formação, era o ministro com mais tempo no Governo, desde 2004, quando foi nomeado por Fidel Castro. Curiosamente, o nome do titular da pasta do Turismo não figurava entre os favoritos a ocupar o cargo, no entanto, foi responsável pelo sector considerado o motor da economia cubana e a segunda maior fonte de receitas do país.

O novo Primeiro-Ministro de Cuba iniciou a carreira no Governo em 1999, como vice-presidente do poderoso grupo hoteleiro Gaviota, das Forças Armadas. Um ano depois assumiu a presidência daquela entidade, cargo que ocupou até ser nomeado ministro do Turismo por Fidel Castro.

Ao fazer a proposta do nome do candidato, Díaz-Canel exaltou “a honestidade, a capacidade de trabalho e a fidelidade” do indicado ao Partido Comunista e à revolução cubana.

Além de Marrero, foram nomeados os vice-primeiros-ministros, o comandante da Revolução, Ramiro Valdés, além de Roberto Morales, Inés María Chapman, Ricardo Cabrisas e José Luis Tapia, que eram vice-presidentes do Conselho de Ministros, além de Alejandro Gil, ministro da Economia.