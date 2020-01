Mundo

Cuba rejeita novas sanções decretadas pela Casa Branca

Cuba considera que a suspensão de voos “charter” públicos anunciada, sexta-feira, pelos Estados Unidos viola gravemente os direitos humanos dos cidadãos norte-americanos e dificulta a reunificação familiar entre os cubanos dentro e fora do país.

Presidente cubano, Miguel Diaz-Canel deplora atitude dos EUA

Fotografia: DR

A reacção cubana foi expressa pelo chefe da diplomacia cubana, Bruno Rodrigues, que, através da rede social Twitter, rejeitou a nova sanção de Washington, que proíbe a chegada destes voos a todos os aeroportos de Cuba à excepção do José Martí de Havana, que também verá reduzidas as operações aeroportuárias provenientes dos Estados Unidos. “É uma grave violação dos direitos humanos, da liberdade de viajar dos norte-americanos e obstaculiza a reunificação familiar”, sublinhou Bruno Rodrigues no Twitter, pouco depois do anúncio feito pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo.

Em comunicado, Pompeo anunciou a restrição drástica de voos entre EUA e Cuba, para reduzir as receitas do turismo da ilha, que Havana usa, diz Washington, para apoiar o Governo de Nicolás Maduro na Venezuela.

“Hoje, a meu pedido, o Departamento de Transportes dos EUA suspendeu todos os voos públicos entre os Estados Unidos e destinos cubanos que não o Aeroporto Internacional de Havana até novo aviso”, revelou Pompeo, acrescentando que mesmo os voos para Havana serão limitados a “um número apropriado” que não especificou.

A Administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que já havia rompido com a política de aproximação do seu antecessor Barack Obama, vem fortalecendo o embargo económico a Cuba, em vigor desde 1962, para forçar Havana a renunciar o apoio ao líder venezuelano.

Desde o restabelecimento do embargo, há mais de 50 anos, o país perdeu milhões de dólares em prejuizos.