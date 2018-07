Mundo

Cuba acusa EUA de falhar no cumprimento do acordo

Cuba acusou ontem os Estados Unidos de criar “obstáculos” que dificultam o acesso de cidadãos cubanos ao país norte-americano, utilizando como pretextos supostos ataques sónicos à embaixada em Havana.

Washington cria obstáculos na concessão de vistos a cubanos

Fotografia: DR

Segundo a comunicação social cubana, o director para os assuntos bilaterais com os Estados Unidos do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Yuri Gala, acusou o Governo norte-americano de ter “criado obstáculos para o cumprimento das suas obrigações, especificamente no que diz respeito à concessão dos 20.000 vistos anuais”.

Gala acredita que os Estados Unidos não consigam cumprir com a quota estabelecida para este ano, ao contrário do que aconteceu em 2016 e 2017, devido à suspensão de funções consulares na embaixada de Washington em Havana.

Washington reduziu até ao mínimo a sua missão diplomática em Cuba devido a alegados acidentes de saúde com origem desconhecida, que forçaram a deslocação de 26 funcionários norte-americanos.

Embora os acidentes te-nham sido inicialmente classificados como ataques só-nicos, o Governo dos Estados Unidos reconheceu posteriormente não ter confirmação em relação à natureza dos ataques, ainda assim acusando o Governo cubano de ter informações sobre quem os realizou e de ter falhado em tomar as medidas adequadas para a protecção dos funcionários, acusações que Cuba nega.

O representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros cubano reiterou que não existe “uma única prova ou causa provável para os sintomas dos funcionários” e acusou o Governo de Trump de tomar “decisões unilaterais, infundadas e politicamente motivadas”.

O dirigente cubano lamentou também que, devido às transferências consulares que ocorrem desde o início do ano, os cubanos tenham que suportar grandes custos financeiros devido a viagens de trabalho ou familiares para os EUA, pois é-lhes exigido que viajem primeiro a uma embaixada norte-americana num outro país para obter o visto correspondente.

Os Estados Unidos e Cuba regularizaram o tema da migração bilateral com os acordos estabelecidos em 1994 e 1995, assinados por Washington e Havana, segundo uma promessa de manter uma imigração “segura, legal e ordenada” e rever regularmente da implementação dos pactos.

O acordo bilateral de 1994 estabelecia a concessão de 20.000 vistos anuais aos cidadãos da ilha.

Ambos os governos anunciaram um novo acordo mi-gratório em Janeiro de 2017, durante o fim do mandato presidencial de Barack Obama, eliminando a medida do “pé seco, pé molhado”.