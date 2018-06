Mundo

Cuba assinala 90 anos de “Che”

Cuba comemora hoje os 90 anos do líder revolucionário Ernesto “Che" Guevara (1928-1967) com eventos em todo o país, que terão como centro a cidade de Santa Clara, onde jazem os restos mortais do guerrilheiro cubano-argentino e que recebe uma grande cerimónia no Mausoléu dedicado a si.

"Che" dedicou a sua vida a libertação dos povos

Fotografia: DR

As comemorações começaram ontem pela manhã com uma peregrinação do obelisco em homenagem ao herói independentista cubano António Maceo até à praça do Mausoléu, na qual foi carregada uma estátua de mais de 16 metros que representa o Che com uniforme militar e com um braço numa tipoia. O túmulo de Chee dos seus companheiros de luta em Santa Clara foi visitado por mais de 4,5 milhões de pessoas desde que os seus restos mortais chegaram ao país em 1997, e serviu de sede central em Outubro para a celebração nacional dos 50 anos da morte do guerrilheiro.

Com o aniversário de Che Guevara, a ilha também celebra o nascimento de António Maceo (1845-1896), o “Titã de Bronze” das guerras contra o domínio espanhol.