Mundo

Cuba e Vietname reforçam relações

O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reuniu-se ontem com o seu homólogo do Vietname e secretário-geral do Partido Comunista, Nguyen Phu Trong, no quadro da visita oficial de três dias ao país asiático.

Presidente cubano Miguel Díaz-Canel

Fotografia: DR

Díaz-Canel foi recebido quinta-feira à noite pela Vice-presidente vietnamita, Dang Thi Ngoc Thinh, no aeroporto de Hanói, acompanhado, entre outros, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros cubano, Bruno Rodríguez, e pelo vice-presidente do Conselho de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz.

Na primeira viagem ao país asiático, Díaz-Canel visitou o monumento aos mártires do Vietname e o mausoléu dedicado ao herói nacional Ho Chi Minh, antes de reunir-se com Trong no palácio presidencial e com o Primeiro-ministro, Nguyen Xuan Phuc.

Um dos assuntos mais importantes a tratar durante a visita é o impulso de um acordo de comércio bilateral que fortaleça as relações económicas entre ambas nações, segundo o jornal local “Vietnam News”.

Num recente fórum de investimentos em Cuba, o director do Departamento de Investimento Exterior do Vietname, Vo Van Chung, afirmou que ambos países negoceiam a aprovação de um tratado comercial que aumente o valor das trocas comerciais cifradas em 224,3 milhões de dólares em 2017 para 500 milhões de dólares em 2022.

A viagem do Presidente cubano acontece depois de Nguyen Phu Trong ter visitado Havana, onde se reuniu com Raul Castro, em Março, um mês antes deste deixar a Presidência para Díaz-Canel.

O Presidente cubano conclui hoje a sua visita em Ho Chi Minh (antiga Saigon), a cidade mais populosa do Vietname, com um jantar de gala a ser oferecido pelas autoridades locais.