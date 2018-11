Mundo

Cuba retira médicos do Brasil após declarações de Bolsonaro

O Governo de Cuba criticou ontem as modificações anunciadas pelo Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, no Programa Mais Médicos, e decidiu retirar o pessoal de saúde que trabalha naquele país.

O acordo médico entrou em vigor em Agosto de 2013

“O Ministério de Saúde Pú-blica de Cuba tomou a decisão de não continuar a participar no Programa Mais Médicos e comunicou à directora da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e aos líderes políticos brasileiros que fundaram e defenderam esta iniciativa”, diz o comunicado em reacção às declarações de Bolsonaro que questiona a idoneidade e o profissionalismo dos médicos cubanos.

Em diferentes ocasiões durante a campanha eleitoral, Bolsonaro anunciou que suspenderia o programa com a OPAS e Cuba e que o seu Go-verno contrataria individu-almente médicos e especialistas que desejem permanecer no Brasil.

“As modificações anunciadas impõem condições inaceitáveis e violam as garantias acordadas desde o início do programa”, refere o comunicado oficial do Governo cubano, acrescentando que “não é aceitável questionar a dignidade, o profissionalismo e o altruísmo dos colaboradores cubanos.”

O comunicado considera ainda que as declarações de Bolsonaro têm referências directas, depreciativas e ameaçadoras à presença dos médicos cubanos. O Presidente eleito do Brasil questionou “a preparação dos nossos médicos” e condicionou “a sua permanência no programa à revalidação do título”, destaca o comunicado.

O Presidente cubano, Mi-guel Díaz-Canel, destacou também no Twitter que “com dignidade, profunda sensibilidade, profissionalismo, entrega e altruísmo”, os “colaboradores cubanos prestaram um valioso serviço ao povo do Brasil.”

“Atitudes com tal dimensão humana devem ser respeitadas e defendidas.”

“As modificações anunciadas impõem condições inaceitáveis e não dão as garantias acordadas desde o início do programa”, destacou o Chefe de Estado.

Em consequência da medida, mais de seis mil médicos cubanos deixam o Brasil entre 24 de Novembro e 24 de Dezembro.