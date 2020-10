Mundo

Curdos sírios anunciam libertação de refugiados

As autoridades curdas da Síria anunciaram, ontem, a intenção de libertar mais de 20 mil civis ligados ao grupo Estado Islâmico. Essas pessoas estão há dois anos no campo de refugiados de Al-Hol, na fronteira com o Iraque.

Fotografia: DR

A notícia foi dada por Elham al-Ahmad, membro do Conselho Democrático Sírio, órgão que governa a região semi autónoma curda no país. O Conselho Democrático sírio e a administração autónoma decidiram esvaziar completamente o campo dos sírios, deixando apenas estrangeiros”, disse Elham al-Ahmad.

Segundo estimativas das Nações Unidas, o acampamento de Al-Hol acolhe cerca de 25 mil sírios, 30 mil iraquianos e 10 mil cidadãos de outras nacionalidades, principalmente esposas e filhos de extremistas mortos em combate ou feitos prisioneiros durante o conflito. O campo, no entanto, é tido como um foco de radicalização e já foi definido por analistas como “último bastião” do Estado Islâmico na Síria.

As autoridades curdas pedem que a comunidade internacional assuma a gestão do acampamento de Al-Hol. Apoiados pela coligação liderada pelos Estados Unidos, os curdos foram determinantes para a queda do Estado Islâmico na Síria e no Iraque.