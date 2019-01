Mundo

Curdos dividem turcos e norte-americanos

A Turquia disse esperar que os Estados Unidos recuperem as armas entregues a milícias curdas sírias apoiadas por Washington na luta contra os “jihadistas”, mas consideradas como terroristas por Ancara.

Governo da Turquia afirma que forças apoiadas pelos Estados Unidos são terroristas

Fotografia: DR

“O que esperamos é que todas as armas entregues sejam recuperadas”, declarou Ibrahim Kalin, conselheiro e porta-voz da Presidência turca, numa conferência de imprensa em Ancara após um encontro com o conselheiro para a segurança na-cional da Casa Branca, John Bolton.

“Disseram-nos que estavam a trabalhar nisso, mas os pormenores tornar-se-ão mais claros nos próximos dias”, adiantou Kalin, indicando que para a Turquia não há “qualquer alternativa aceitável” à recuperação da-quelas armas.

Bolton e Kalin encontraram-se ontem para analisar a retirada das tropas norte-americanas do norte da Síria, anunciada o mês passado pelo Presidente Donald Trump.

O anúncio suscita interrogações em relação ao futuro das Unidades de Protecção Popular (YPG), milícia curda síria na frente do combate contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e que é alvo de ameaças da Turquia.

O Presidente turco, Tayyip Erdogan, considerou “inaceitáveis e impossíveis de digerir” as declarações de Bolton no domingo, que condicionam a retirada dos soldados norte-americanos da Síria a garantias relativas à segurança dos aliados curdos de Washington.

Para o Presidente turco, o conselheiro para a segurança nacional da Casa Bran-ca “cometeu um erro muito grave”.

“Apesar dessas pessoas serem terroristas, alguns dizem \'Não toque nelas, são curdas\' (...) Também podiam ser turcos, turcomanos ou árabes. Seja de onde vierem, se são terroristas, faremos o que for necessário”, declarou o Presidente turco.

Kalin desmentiu ontem categoricamente que Erdogan se tenha comprometido com Trump a garantir a segurança das milícias curdas após a retirada dos norte-americanos da Síria, como afirmou na segunda-feira o secretário de Estado, Mike Pompeo.

“O Presidente Erdogan comprometeu-se junto do Presidente Trump quando eles discutiram (...) os turcos continuarão a campanha contra o EI após a nossa saída e actuarão de modo a que estejam protegidos os ho-mens com quem combatemos, que nos ajudaram na campanha contra o EI”, disse Pompeo à televisão CNBC.

“No que se refere às declarações de Pompeo, não há absolutamente nenhuma questão de uma tal garantia dada durante as conversas (entre Erdogan e Trump) ou através de outros canais”, declarou Kalin, adiantando: “Que ninguém espere que a Turquia dê garantias a uma organização terrorista”.

Um porta-voz do referido conselheiro norte-americano, Garrett Marquis, qualificou o encontro entre Bolton e Kalin como “produtivo”.