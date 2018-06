Mundo

Cyril Ramaphosa reconhece Falhas no combate à corrupção

Victor Carvalho

O Presidente sul-africano não teve dúvidas, nem problemas, em admitir que o seu governo está a falhar na aplicação das medidas previstas pela lei para combater mais eficazmente o fenómeno da corrupção no país.

Fotografia: DR

Falando num encontro com a comunidade muçulmana, realizado para assinalar a quebra de jejum do Ramadão, Cyril Ramaphosa lamentou que as instituições ainda não estejam preparadas para usar os mecanismos previstos na lei de modo a punir exemplarmente as pessoas apanhadas nas malhas da corrupção. Na ocasião, o Presidente sul-africano admitiu que os próprios tribunais têm que encontrar mecanismos mais ágeis de funcionamento de modo a que os casos de corrupção que estão nos tribunais sejam julgados com maior celeridade. "Tanto no sector público como privado existem casos de corrupção com os quais temos tido dificuldades em lidar", disse na ocasião Cyril Ramaphosa que estava acompanhado pelo ministro do Ensino Superior, Naledi Pandor, e pelo deputado do ANC, Mandla Mandela. O Presidente sul-africano, por diversas vezes, tem pedido desculpas à população pelo facto do governo ter rnegligenciado alguns casos de corrupção denunciados pela imprensa, mas assegura que estar determinado em inverter a situação. "Estou resoluto na missão de retirar total vantagens do renovado espírito do povo sul-africano em construir um país onde a corrupção não prevaleça", sublinhou. Ramaphosa disse, na ocasião, que apesar de pouco significativa em termos quantitativos, a comunidade muçulmana na África do Sul tem sido "determinante para impulsionar a economia nacional, gerando investimento e postos de trabalho. O encontro de Cyril Ramaphosa com a comunidade muçulmana decorreu na Cidade do Cabo, precisamente onde nas últimas semanas se realizaram algumas manifestações de protesto contra o aumento da ocupação ilegal de propriedades. Os manifestantes têm exigido que as autoridades combatam a onda de ocupações ilegais de algumas propriedades localizadas nos arredores da cidade e que têm afectado, sobretudo, a população mais idosa. A falta de policiamento tem aumentado a sensação de insegurança que levou a população a manifestar-se, contra o facto de muitas das propriedades que são agora invadidas estão ocupadas pelas mesmas pessoas há mais de 30 anos.

EM DESENVOLVIMENTO...