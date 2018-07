Mundo

Damasco recupera posto fronteiriço

As forças do Governo sírio recuperaram ontem um posto fronteiriço com a Jordânia, Nassib, mais de três anos depois de ter sido conquistado pelos rebeldes, indicou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

“Veículos da polícia militar russa e representantes do Governo sírio chegaram ao posto sem combates”, disse o director da OSDH, Rami Abdel Rahmane, à agência France Press. A agência noticiosa oficial síria SANA indicou por seu turno que “a bandeira síria foi içada no posto de Nassib”.

A recuperação deste posto estratégico, placa giratória das trocas comerciais entre a Síria e a Jordânia, acontece quando está prestes a ser concluído um acordo entre os rebeldes e negociadores russos.

“O posto ficará sob administração síria e supervisão russa” no âmbito daquele acordo, disse Hussein Abazeed, porta-voz do comando.