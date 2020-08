Mundo

Daniel Kaluuya interpreta um dos líderes dos Black Panther no cinema

Daniel Kaluuya, actor que se destacou em filmes como 'Get Out' e 'Queen & Slim', vai interpretar no filme 'Judas and the Black Messiah' Fred Hampton, o icónico líder da secção de Illinois do partido Black Panther. Mas a escolha de Kaluuya não foi isenta de críticas.

Fotografia: DR

A escolha de actores britânicos para retratarem no grande ecrã líderes dos direitos civis norte-americanos tem gerado celeuma nos Estados Unidos da América nos últimos anos, como refere a Variety.

Foi assim quando David Oyelowo desempenhou o papel de Martin Luther King Jr. no filme 'Selma' e também quando a escolha para retratar Harriet Tubman recaiu em Cynthia Erivo em 'Harriet'.

"Estou ciente do debate em torno dos actores britânicos que interpretam figuras negras e icónicas americanas. Mas eu nasci na América, a minha família é caribenha e tenho um nome sul-africano, por isso eu sou, literalmente, emblemático de uma forma de pensar de diáspora", afirmou Shaka King, que defendeu a decisão de ter Kaluuya no papel de Fred Hampton.

"Os Panthers, ideologicamente, eram muito internacionais. Por isso não consigo imaginar que pudesse haver uma objecção. Talvez pudesse haver, mas eu não entrei por esse caminho", acrescentou o realizador.

'Judas and the Black Messiah' foca-se em Fred Hampton e em William O'Neal (interpretado por Lakeith Stanfield, que contracenou com Kaluuya em 'Get Out'), um informador do FBI que se infiltrou na secção dos Black Panther do Illinois.

O filme conta ainda com interpretações de Jesse Plemons, Algee Smith e Martin Sheen e é produzido por Ryan Coogler (realizador do filme da Marvel, 'Black Panther' e de 'Fruitvale Station').

Fred Hampton Jr. deu o consentimento para a adaptação cinematográfica da história do seu pai e Shaka King quis que estivesse presente nas filmagens.