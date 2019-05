David Mabuza assume lugar no Parlamento

Homem acusado de cinco homicídios em julgamento

O Tribunal Municipal de Icolo e Bengo, em Luanda, começou o julgamento do homem e do cúmplice, suspeitos de terem morto cinco pessoas que faziam o serviço de mototáxi no troço do mercado do 30, em Viana, Funda, Cacuaco e Banza Quitel, na comuna de Cabiri.