Debate sobre o Brexit retomado quarta-feira

O debate sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é retomado na quarta-feira no Parlamento britânico, mas a aprovação na semana seguinte continua incerta.

Primeira-Ministra britânica volta a enfrentar deputados

O debate está previsto para os próximos dias 9 e 10, podendo estender-se até sexta-feira, 11, enquanto o “voto significativo” ao documento terá lugar na próxima semana, num dia ainda por determinar. O adiamento desta votação, inicialmente prevista para 11 de Dezembro, foi forçado pelo Governo na véspera devido ao risco de chumbo por uma “margem significativa”, justificou na altura a Primeira-Ministra, Theresa May.

Para tentar ultrapassar as objecções, sobretudo de deputados do partido Conservador e do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte, Theresa May comprometeu-se a obter “garantias legais e políticas” dos líderes europeus. Em causa está a solução conhecida por “backstop”, criada para evitar o regresso de uma fronteira física entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda caso não exista um acordo sobre as relações futuras no final de 2020.

Os eurocépticos receiam que o país fique indefinidamente numa união aduaneira com a UE e sujeito a certas regras europeias sem poder sair unilateralmente, enquanto os unionistas contestam a imposição de normas diferentes na região da Irlanda do Norte relativamente ao resto do Reino Unido.