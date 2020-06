Mundo

Declaração da diplomata abre tensão com Beirute

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Líbano chamou a embaixadora dos Estados Unidos para uma reunião, hoje, na sequência de declarações da representante norte-americana que criticava o movimento xiita Hezbollah, noticiou a agência pública libanesa.

A Agência de Notícias Nacional (AN) não deu pormenores, indicando apenas que o encontro entre o ministro dos Negócios Estrangeiros libanês, Nassif Hitti, e a embaixadora Dorothy Shea realiza-se hoje às 15h00 (13h00 em Angola).

A imprensa local escreveu que o ministro vai frisar à embaixadora que a Convenção de Viena sobre os Direito dos Tratados impede um embaixador de interferir nos assuntos internos de outro país e de incitar os cidadãos uns contra os outros.

No sábado, um tribunal proibiu os “media” locais e estrangeiros no país de entrevistar a embaixadora dos Estados Unidos durante um ano, considerando que as críticas que a representante diplomática fez ao Hezbollah foram sediciosas e uma ameaça à paz social.

Na sexta-feira, numa entrevista ao canal saudita Al-Hadath, Dorothy Shea disse que os Estados Unidos viam com “grande preocupação” o papel do Hezbollah no Governo libanês.

A declaração foi duramente criticada no Líbano, que tem dos melhores índices de liberdade de imprensa do mundo árabe, mas outros viram as palavras da embaixadora como uma interferência nos assuntos internos do país.

Depois da decisão do tribunal, vários”media” libaneses divulgaram novas declarações da embaixadora, nas quais qualificava a decisão judicial de “infeliz”.

A decisão do tribunal re-flecte a tensão crescente entre os Estados Unidos e o Hezbollah, assim como uma divisão que se acentua entre diferentes sectores no Líbano, que enfrenta a pior crise económica e social dos últimos 30 anos.

O deputado do Hezbollah Hassan Fadlallah classificou as declarações de Dorothy Shea como “uma agressão flagrante à soberania e dignidade nacional” do Líbano e apelou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros que obrigue a embaixadora a “respeitar a lei internacional”.

Na entrevista à televisão árabe, Shea disse que o Líbano está a sofrer as consequências de anos de corrupção de sucessivos governos e acusou o Hezbollah de desviar fundos públicos e de colocar obstáculos às necessárias reformas económicas. O Hezbollah é uma organização xiita apoiada pelo Irão, cujos aliados são maioritários no Parlamento e apoiam o Governo em funções. Os Estados Unidos consideram-na uma organização “terrorista” e aplicaram-lhe uma série de sanções.

O Líbano, que integra 18 comunidades religiosas diferentes, rege-se por um complexo sistema de partilha de poder e o aparelho judicial é, por vezes, envolvido em lutas políticas ou intercomunitárias. Perto de metade da população vive sob o limiar da pobreza, a moeda nacional afunda-se e foram impostas restrições aos levantamentos bancários, numa altura em que a dívida do Estado é de cerca de 170 por cento do Produto Interno Bruto (PIB).

A decisão do tribunal foi tomada um dia depois das declarações da embaixadora ter dito à estação de televisão Al-Hadath, de propriedade saudita, que Washington tem “grandes preocupações” com o papel do Hezbollah no Governo libanês.

Na decisão, o juiz do tribunal alegou que o meio de comunicação social que entrevistou Shea “contribuiu intencionalmente para a “agressão” flagrante aos direitos daqueles que se sentem insultados com a entrevista da diplomata”.

Num comunicado, o tribunal adianta que os infractores vão ser penalizados com suspensão de um ano e pediu ao Ministério da Informação para divulgar a ordem.

“Acho que se trata de uma distracção. Gostava que as pessoas gastassem antes o seu tempo e atenção a resolver os problemas que o país enfrenta”, disse a embaixadora americana.

O Líbano vive actualmente uma crise financeira cada vez mais profunda, mas as negociações com o Fundo Monetário Internacional para obter assistência foram complicadas devido a lutas políticas.

Shea acusou o Hezbollah de desviar fundos do Governo para os seus próprios interesses e de criar obstáculos às reformas económicas necessárias. O grupo xiita, que faz parte do Governo é também apoiado pelo Irão.