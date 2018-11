Mundo

Declaração política define futura relação entre Londres e Bruxelas

A declaração política, da futura relação entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido revelada ontem, estabelece parâmetros para “uma parceria ambiciosa, ampla, profunda e flexível” e prevê ainda uma área de comércio livre.

Primeira-ministra britânica diz estar confiante num acordo com os líderes europeus

Fotografia: DR

Na segunda das 36 páginas da “declaração política que estabelece o quadro para a relação futura entre a UE e o Reino Unido”, as partes di-zem-se determinadas a trabalhar em conjunto para preservar a ordem internacional, o Estado de direito e a democracia, os elevados padrões do comércio livre e justo e dos direitos dos trabalhadores, da protecção ambiental e dos consumidores, e a cooperação contra “ameaças internas e externas” aos seus valores e interesses.

“Nesse espírito, esta declaração estabelece os parâmetros para uma parceria ambiciosa, ampla, profunda e flexível, transversal à cooperação económica e comercial, à aplicação da lei e da justiça criminal, à política externa, segurança e defesa e outras áreas mais amplas”, lê-se no texto, que especifica que a futura relação pode abranger outros âmbitos de cooperação, além dos contidos na declaração política.

A futura relação deve respeitar o equilíbrio entre os direitos e obrigações das partes, designadamente a autonomia do poder de decisão da UE , a integridade do mercado único e união aduaneira, a soberania do Reino Unido e a protecção do seu mercado interno.

“Ainda que não se possam equivaler os direitos e as obrigações da pertença [à UE], as partes acordaram que a futura relação deve ser abordada com grandes ambições quanto ao seu alcance e profundidade e reconhecem que esta parceria pode evoluir com o decorrer do tempo”, acrescenta.

O texto revela que os 27 e Londres concordaram desenvolver uma parceria económica “ambiciosa, vasta e equilibrada”, que compreenda uma zona de comércio livre, sustentada por cláusulas que garantam condições equitativas para “uma concorrência aberta e leal”, e que não im-peça o Reino Unido de desenvolver uma política comercial independente à margem desta relação.

“Com vista a facilitar o movimento transfronteiriço de bens, as partes concebem acordos abrangentes que criarão uma zona de comércio livre, na qual manterão uma cooperação aduaneira e regulatória [...] A parceria económica deverá garantir a inexistência de tarifas, taxas ou restrições quantitativas em todos os sectores, com sistemas aduaneiros ambiciosos [...] que melhorem a área aduaneira única prevista no acordo de retirada”, esclarece.

O texto, que mais uma vez deixa clara a determinação dos dois blocos em alcançar um acordo que garanta “a ausência de uma fronteira rígida na ilha da Irlanda de forma permanente” sem que seja necessário accionar o chamado 'backstop' (solução de recurso), estipula ainda que UE e Reino Unido se irão reunir numa conferência de alto nível pelo menos uma vez a cada seis meses após o 'Brexit', agendado para 29 de Março de 2019.

A declaração política da futura parceria entre os 27 e Londres terá de ser aprovada pelo Conselho Europeu, reunido numa cimeira extraordinária no próximo domingo, em Bruxelas.



May confiante

A primeira-ministra britânica, Theresa May, manifestou-se ontem confiante de que o homólogo espanhol vai aprovar no domingo o acordo de saída e a declaração sobre a relação futura do Reino Unido com a União Europeia.

“Um acordo está ao nosso alcance”, afirmou, no exterior da residência oficial, em Downing Street, em Londres, após a publicação do rascunho da declaração política para a relação futura entre Reino Unido e a União Europeia.

Este documento estava ainda a ser negociado para ser apresentado no Conselho Europeu extraordinário, no domingo, e tinha levantado objecções do Governo espanhol por causa do estatuto do território britânico Gibraltar, situado na Península Ibérica junto a Espanha.

“Ontem [quarta-feira] à noite, falei com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e estou confiante de que no domingo será possível chegar a um acordo para toda a família britânica, incluindo Gibraltar”, afirmou Theresa May.