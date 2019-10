Mundo

Declarações fiscais embaraçam Trump

Um juiz federal de Nova Iorque autorizou ontem um procurador distrital a ter acesso a declarações fiscais do Presidente dos EUA, Donald Trump, que luta há meses para impedir a divulgação dos documentos.

Trump luta para impedir a divulgação da declaração fiscal

Fotografia: DR

O procurador de Manhattan, Cyrus Vance, está a investigar suspeitas de violação de lei de financiamento de campanhas eleitorais por parte do candidato Donald Trump, em 2016, relacionadas com um pagamento à actriz pornográfica Stormy Daniels, para comprar o seu silêncio sobre um caso sexual que manteve com o agora Presidente.

Cyrus Vance tinha feito o pedido de acesso às declarações fiscais de Donald Trump para saber se o Presidente tinha reembolsado o pagamento feito por um antigo advogado, Michael Cohen, à actriz, o que constituiria uma violação da lei de financiamento de campanhas.

Até agora, a Casa Branca recusou o acesso aos documentos fiscais, alegando que um Presidente em exercício não pode ser investigado, o que o torna imune a qualquer tentativa de inquérito criminal, até que deixe o cargo.

Ontem, o juiz federal Victor Marrero, do círculo de Man-hattan, aceitou o pedido do procurador, considerando o argumento da Casa Branca "repugnante para a estrutura governamental e para os valores constitucionais".