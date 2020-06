Mundo

Declarado um novo surto de ébola em Mbandakala

O Governo da República Democrática do Congo anunciou, ontem, a existência de um novo surto de ébola em Mbandakala, Noroeste do país.

Fotografia: DR

Posso confirmar que temos um novo surto de ébola em Mbandakala, a capital da província do Equador, que já foi, em 2018, afectada por esta doença”, disse o ministro da Saúde, Eteni Longondo, citado pela agência espanhola de notícias, Efe, no final de uma conferência de imprensa, sublinhando que “já há quatro pessoas mortas”.

“O Instituto Nacional de Investigação Biomédica acaba de me confirmar que as amostras de Mbandakala são positivas para a doença do vírus ébola”, concluiu o governante, confirmando assim, que o vírus espalhou-se desde o outro lado do país, onde matou quase 2.300 pessoas desde Agosto de 2018.

A província do Equador está a mais de dois mil quilómetros da zona do No-roeste do país onde se com-

bate a epidemia desde Agosto de 2018, quando se declarou o surto de ébola, uma sema-na depois de ter sido declarado o fim do outro surto na província.

O outro surto na província do Equador foi declarado a 8 de Maio de 2018, e até ao final foram contabilizados 54 casos, dos quais 33 faleceram e 21 sobreviveram.

No dia 16 de Maio, a RDC confirmou que tinha dado alta ao último paciente infectado com ébola no Nordeste do país e as autoridades esperavam declarar oficialmente o fim oficial do surto, o décimo do país, em finais deste mês, depois de 42 dias sem novos casos, de acordo com a Efe, que cita fontes sanitárias.

O último paciente com ébola recebeu alta hospitalar a 14 de Maio, em Beni, uma cidade que tinha sido um dos epicentros da epidemia, declarada em Agosto de 2018.

Ainda assim, as autoridades congolesas de Saúde devem manter-se vigilantes no terreno durante as próximas semanas para confirmar se aparecem novos casos, acrescentou a agência de notícias espanhola.

Em Abril, quando o país estava a apenas três dias de cumprir o prazo para declarar o fim da epidemia, um novo contágio positivo obrigou ao adiamento do anúncio e, desde então, o ressurgimento originou quatro mortos.

No total, esta epidemia foi a pior da história da RDC e a segunda mais grave a nível mundial depois da que atingiu a África Ocidental, entre 2014 e 2016, deixando 3.462 casos, 2.279 dos quais falecidos, segundo os números da Organização Mundial da Saúde até 21 de Maio.



Mortes suspeitas

O partido União para a Nação Congolesa (UNC) lamentou, ontem, as sucessivas mortes registadas na Presidência da República e a do juiz Raphaël Yanyi. Num comunicado a que a AFP teve acesso, o partido liderado por Vital Kamerhe denuncia as criticas tendenciosas feitas contra o seu presidente e os seus advogados, depois da morte do juiz Raphaël Yanyi.

O juiz presidia ao julgamento do processo judicialque opõe o Ministério Público a Vital Kamehere.”

A UNC exige a nomeação de um médico legista independente e internacional para autopsiar o corpo do juiz morto em circunstâncias ainda menos claras”, indica o comunicado, lido por Aimé Boji Sangara, secretário-geral interino da UNC.