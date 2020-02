Mundo

Decretada quarentena para travar coronavírus

Devido ao surto mundial do coronavírus, perante o alerta de emergência da Organização Mundial da Saúde e a altíssima prevalência de casos com mortalidade associada, o Ministério da Saúde decretou, ontem, quarentena obrigatória de, no mínimo, 14 dias a todos os cidadãos que tenham estado na China ou em contacto com doentes afectados por este vírus.

Fotografia: DR

Em comunicado, o Ministério da Saúde refere que, enquanto decorrer a quarentena, os abrangidos por esta medida não poderão receber visitas e é vedado o acesso público a essas áreas.

O Governo reitera aos cidadãos o apelo para a adopção de medidas preventivas individuais e colectivas e a notificação às autoridades sanitárias de todos os casos suspeitos. O Governo refere, ainda, que mantém contactos permanentes com as autoridades da China, com vista a prestar todo o apoio à comunidade angolana residente naquele país, assim como com as representações diplomáticas e consulares em território chinês.