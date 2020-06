Mundo

Decretado recolher obrigatório e activada a Guarda Nacional

O autarca de Washington decretou o recolher obrigatório e activou a Guarda Nacional para evitar novos distúrbios, após uma noite de pilhagens e incêndios na capital dos EUA após protestos contra a violência policial.

Numa mensagem publicada na rede social Twitter, Muriel Bowser anunciou que o recolher obrigatório entraria em vigor em Washington, Distrito de Columbia até as 6h00.

A autarca também activou a Guarda Nacional do Distrito de Columbia para apoiar a Polícia Metropolitana no controlo dos protestos que ocorrem nos últimos dias e levaram a pilhagens, vandalismo e incêndios.

No Estado norte-americano da Florida, o governador, Ron DeSantis, activou, também, 400 membros da Guarda Nacional face à violência dos protestos contra a violência policial desencadeada pelo caso do afro-americano George Floyd.

Já o autarca de Atlanta prorrogou o recolher obrigatório com a ajuda da Guarda Nacional, enquanto o governador da Geórgia activou o destacamento de três mil soldados para cidades de todo o Estado.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de segunda-feira (25.05) em Minneapolis, no Estado de Minesota, após uma intervenção policial violenta, cujas imagens foram divulgadas através da internet.

Desde então, várias cidades norte-americanas, incluindo Washington e Nova Iorque, têm sido palco de manifestações, com os protestos a resultarem frequentemente em confrontos com a Polícia.

A Polícia norte-americana disparou gás lacrimogéneo em frente à Casa Branca para dispersar os manifestantes.

Os manifestantes concentraram-se em frente à residência do Presidente dos Estados Unidos, gritando palavras de ordem e ateando fogos, numa altura em que em Washington se registavam confrontos violentos noutras partes da cidade.

O incidente deu-se uma hora antes do recolher obrigatório decretado pelas autoridades, a partir das 23h00 de domingo (4h00 de ontem em Angola).

Sinais de trânsito arrancados, barreiras de plástico e até uma bandeira dos Estado Unidos foram usados como combustível para atear fogos no parque em frente à Casa Branca, enquanto a norte da cidade se registavam pilhagens de várias lojas e um cinema.

Os protestos em frente à Casa Branca já tinham levado o Presidente, Donald Trump, a recolher ao 'bunker' da residência na sexta-feira, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

De acordo com a AP, que cita fontes próximas da Casa Branca e do Partido Republicano, agentes dos Serviços Secretos terão levado Donald Trump para o abrigo subterrâneo, quando os manifestantes atiraram pedras e tentaram forçar barreiras policiais. Desde então, a segurança foi reforçada pela Guarda Nacional e mais agentes dos Serviços Secretos.

No domingo, o Departamento de Justiça também destacou membros dos 'marshals' (uma unidade de polícia federal dos EUA) e agentes da Agência de Combate à Droga para reforçar as tropas da guarda nacional no perímetro em torno da Casa Branca, de acordo com a AP.

A decisão de proteger o Presidente no abrigo subterrâneo de alta segurança marca um dos alertas mais importantes na Casa Branca desde os ataques de 11 de Setembro, segundo a AP.

ONU apela ao fim das mortes

A alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, condenou, ontem, a morte de um negro durante uma detenção nos Estados Unidos e apelou às autoridades para adoptarem “medidas sérias” para pôr termo a estas “mortes” de afro-americanos.

“Esta foi a última de uma longa série de mortes de afro-americanos não armados cometidas por polícias americanos e autojusticeiros. As autoridades americanas devem tomar medidas sérias para pôr termo a estas mortes e assegurar que seja feita justiça quando ocorrem”, indicou Michele Bachelet em comunicado.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu na noite de segunda-feira em Minneapolis, no Estado de Minnesota, após uma intervenção policial violenta cujas imagens tornaram-se virais.

Os quatro polícias envolvidos foram despedidos da corporação e encontram-se detidos. “Estou consternada por ter de acrescentar o nome de George Floyd aos de Breonna Taylor, Eric Garner, Michael Brown e muitos outros afro-americanos não armados que ao longo dos anos têm sido mortos às mãos da Polícia, assim como pessoas como Ahmaud Arbery e Trayvon Martin que foram mortos por autojusticeiros”, indicou Michele Bachelet.

Ao condenar esta “morte”, apelou às autoridades norte-americanas para terminarem com estes casos recorrentes.

“Os processos devem mudar, devem ser estabelecidos sistemas de prevenção, e acima de tudo, os polícias que recorrem ao uso excessivo da força devem ser indiciados e condenados pelos crimes cometidos”, acrescentou.

Por sua vez, “o envolvimento da discriminação racial nestas mortes deve ser examinada de forma aprofundada e tratada de forma correspondente”, sublinhou.

A alta comissária congratulou-se “pelo facto de as autoridades federais terem a- nunciado um inquérito com toda a prioridade”, mas deplorou que “em numerosos casos no passado os inquéritos concluíram que essas mortes foram consideradas justificáveis por motivos duvidosos, ou sancionadas por medidas administrativas”.

A morte de George Floyd provocou a cólera e violentas manifestações na em Minneapolis e em mais de 30 norte-americanas. Michele Bachelet indicou compreender esta “cólera”, mas exortou os habitantes desta cidade e outros locais a manifestarem-se pacificamente. “A violência e a destruição de bens não resolve o problema da brutalidade policial e a discriminação”, declarou.

“Exorto os manifestantes a exprimirem pacificamente as suas reivindicações de justiça, e exorto a Polícia a adoptar uma atitude de contenção para não inflamar ainda mais a actual situação através de um uso excessivo da força”.

O administrador do município local pediu ao governador estadual a mobilização da Guarda Nacional.

Um homem foi encontrado morto a tiro, suspeito de ter sido vítima dos protestos, em Minneapolis. Para conter os protestos a polícia disparou balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo.

A morte de George Floyd

e a vaga anti-racista nos EUA

Depois de LeBron James ecoar a revolta pela morte de George Floyd na quarta-feira, muitos astros da NBA e de outras modalidades desportivas também se manifestaram em apoio à luta contra o racismo nos Estados Unidos. Domingo, Michael Jordan expressou o seu sentimento de dor, tristeza e raiva pela morte de Floyd.

“Estou profundamente entristecido, verdadeiramente amargurado e claramente enraivecido. Vejo e sinto a dor, a indignação e a frustração de todos. Eu defendo aqueles que estão a alertar para o racismo e a violência arraigados contra pessoas de cor no nosso país. Já tivemos o suficiente. Não tenho as respostas, mas as nossas vozes colectivas mostram força e a união que é impossível ser destroçada por outras pessoas.

Devemos ouvir todos os outros, mostrar compaixão e empatia e nunca dar as costas à brutalidade sem sentido”, sublinha uma das passagens da mensagem de Michael Jordan. “Precisamos continuar expressões pacíficas contra a injustiça e exigir responsabilidade. Nossa voz unificada precisa criar mudanças sistémicas. Cada um de nós precisa fazer parte da solução e devemos trabalhar juntos para garantir justiça para todos. O meu coração está com a família de George Floyd e com os outros incontáveis cujas vidas foram tiradas brutalmente e sem sentido através de actos de racismo e injustiça” - disse a finalizar o astro.

Seis vezes campeão da NBA e seis vezes MVP da liga, Kareem Abdul-Jabbar publicou um artigo no “Los Angeles Times” no sábado em que saiu em defesa dos protestos que estão a ocorrer nos Estados Unidos. O ex-jogador de 73 anos explica por que, mesmo em tempos de isolamento social da pandemia do coronavírus, as pessoas saíram às ruas, principalmente os negros.

“O que você deve ver ao ver manifestantes negros na era de Trump e coronavírus é que as pessoas são levadas ao limite, não porque querem bares e salões de beleza abertos, mas porque querem viver. Respirar. (...) O que eu quero ver não é uma corrida por julgamento, mas uma corrida por justiça” - escreveu Kareem.

Stephen Jackson, campeão da NBA com o San Antonio Spurs em 2003, e o astro do cinema Jamie Foxx, vencedor do Oscar de melhor actor, também protestaram contra a morte de George Floyd.

Jackson, Foxx, Karl-Anthony Towns, astro do Minnesota Timberwolves, e JR Smith, campeão da NBA ao lado de LeBron James com o Cleveland Cavaliers, deram uma entrevista colectiva em Minneapolis na tarde desta sexta-feira na qual condenaram veementemente a brutalidade do policial Derek Chauvin.

“Aos meus irmãos brancos, eu amo vocês. Amo todas as raças. Mas chegou a um ponto que se você me ama e não fica do meu lado, então você não me ama p... nenhuma”, afirmou Jackson, que actuou durante 13 temporadas na NBA e era amigo de Floyd há 20 anos.

Foxx e outras pessoas estavam vestidas de preto e com os dizeres “RIP [rest in peace, ou descanse em paz] George Floyd” na roupa. Karl-Anthony Towns, por sua vez, usou um boné no qual estava escrito “Black Lives Matter” [vidas de negros têm valor].

Stephen Jackson deixou evidente que havia uma intenção clara do agente policial em assassinar George Floyd. “Não me diga que ele [Chauvin] não sentia que era o dever dele assassinar o meu irmão [Floyd] e continuar em liberdade. Nós vimos isso tantas vezes, e vemos agora de novo e queremos justiça”, complementou Jackson.

O ex-atleta da NBA afirmou que “fará tudo o que estiver ao seu alcance para que haja acusações e condenação judicial” dos envolvidos.

Por seu turno o canadense Steve Nash, também ex-jogador da NBA, com passagens pelo Dallas Mavericks, o Los Angeles Lakers e, por longos anos, o Phoenix Suns, foi um dos poucos atletas brancos a levantar a voz para protestar contra o racismo e a violência contra negros nos Estados Unidos após o assassinato de George Floyd por um policial na semana passada.

“Este é um problema dos brancos. Como nós, caucasianos, vamos criar igualdade? Leia. Ponha-se no lugar do outro. Organize. Sacrifique. Mude. Apoie. VOTE! Isto é o mínimo que pode ser feito para reparações”, escreveu nas suas páginas o ex-armador, actualmente consultor do Golden State Warriors, que mudou a sua foto de perfil para uma imagem de Floyd.

O silêncio de personalidades brancas do desporto não tem passado despercebido. Tanto que o hexacampeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton chamou a atenção dos seus companheiros de profissão com um post nas redes sociais: “Eu vejo entre vocês aqueles que ficam calados, alguns de vocês são as maiores estrelas e ainda assim ficam calados diante da injustiça.

Nenhum sinal de ninguém da minha indústria, que, é claro, é um desporto dominado por brancos. Eu sou uma das únicas pessoas de cor lá e ainda estou sozinho. Eu teria pensado que agora você veria por que isso acontece e diria algo sobre isso, mas você não pôde ficar ao nosso lado. Apenas saiba que sei quem você é e que eu vejo você”-disse o piloto da Mercedes na sua conta do Instagram.

Algumas horas depois, o piloto da Ferrari Charles Leclerc manifestou-se nas redes sociais e pediu desculpas.

“Para ser completamente honesto, senti-me deslocado e desconfortável em compartilhar os meus pensamentos nas mídias sociais sobre toda a situação e é por isso que não me expressei mais cedo do que hoje. E eu estava completamente errado. Ainda luto para encontrar as palavras para descrever a atrocidade de alguns vídeos que vi na internet”, disse Leclerc.

Agentes solidários

São vários dias de conflito entre autoridades e manifestantes, mas não em todo o lado. Há cidades onde a Polícia juntou-se à comunidade, na defesa do fim da violência policial. As consequências da morte de George Floyd sentem-se, ainda, com a escalada dos violentos protestos para saques, pilhagens e violência em várias cidades norte-americanas.

O acto poderá ser, em parte, explicado pela resposta das forças policiais às manifestações iniciais, circulando imagens de agentes com bastões, gás lacrimogéneo ou balas de borracha contra as multidões eufóricas.

Porém, no fim- de- semana, alguns departamentos de Polícia optaram por se juntar às comunidades, no apelo por uma sociedade com menos violência e para mostrar solidariedade ao movimento anti-racista. No Michigan, o xerife do condado de Genesee, Chris Swanson, também se juntou aos manifestantes, no domingo, em Flint. "Queremos estar convosco, a sério. Tirei o meu capacete, baixei o meu bastão. Quero que isto seja uma marcha, não um protesto", disse, de acordo com a NBC News.

Também, na Nova Jérsia, os agentes carregaram um cartaz onde se lia "Estamos Solidários" e cantavam com a multidão, enquanto a marcha avançava. Em Santa Cruz, na Califórnia, Andy Mills, o chefe da Polícia, ajoelhou-se com os manifestantes. O seu departamento fez uma publicação no Twitter, com uma imagem do momento, "em memória de George Floyd e chamando a atenção para a violência policial contra pessoas negras". Em Kansas City, no Missouri, dois agentes da Polícia foram fotografados com um cartaz onde se lia "acabem com a violência policial". Na Carolina do Norte, um agente foi fotografado, também, de mãos dadas com a comunidade.