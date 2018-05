Mundo

Decretados dois dias de luto nacional

O Governo cubano decretou ontem dois dias de luto, na sequência do acidente aéreo ocorrido na sexta-feira em Havana, do qual resultou a morte de 107 pessoas.

Causas do acidente aéreo estão por investigar

Fotografia: DR



“O Conselho de Estado da República de Cuba decidiu decretar luto oficial desde às 6h00 (locais) do dia 19 de Maio até à meia-noite de 20 de Maio”. O avião, um Boeing 737 alugado pela companhia aérea cubana à operadora mexicana Global Air, despenhou-se a meio do dia de sexta-feira, momentos depois da descolagem do aeroporto internacional José Martí, em Havana, com 110 pessoas a bordo, 104 passageiros e seis membros da tripulação, informaram as autoridades.

De acordo com as agências internacionais de notícias, que citam os meios de comunicação social cubana, foram encontrados quatro sobreviventes, um dos quais acabou por morrer já no hospital. Os outros três estão em estado crítico.

A maioria das vítimas são cubanas, mas há cinco estrangeiros, dos quais dois são de nacionalidade argentina.

A estes, somam-se os seis tripulantes, todos mexicanos. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente o número de vítimas mortais.

Os familiares das pessoas a bordo do avião foram encaminhadas para uma zona privada do aeroporto em Havana, de onde aguardavam por informações.



Avião construído em 1979

As autoridades mexicanas anunciaram que o Boeing 737-201, que caiu na sexta-feira em Cuba, foi construído em 1979.

Um comunicado do Departamento de Transportes do México refere que o piloto era o capitão Jorge Luis Nunez Santos e o co-piloto o primeiro-oficial Miguel Angel Arreola Ramirez, e acrescenta que as comissárias de bordo eram Maria Daniela Rios, Abigail Hernandez Garcia e Beatriz Limon, e que Marco Antonio Lopez Perez, da manutenção, também estava a bordo.

“O avião, alugado pela transportadora estatal cubana”, pertence à companhia mexicana Damojh, também conhecida por Global Air.