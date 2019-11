Mundo

Defendida a pena de morte para os traficantes de droga

Umaro Sissoco Embaló, outro candidato às presidenciais na Guiné-Bissau, admitiu, sábado à Lusa, que sugere a pena de morte para traficantes de droga caso seja eleito.

Em entrevista à Lusa, em Caió, a cerca de 100 quilómetros de Bissau, onde foi feita uma das maiores apreensões de cocaína da história do país, o candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem G15) disse ser um homem de paz, concórdia, mas se for eleito Presidente no país não terá lugar para bandidos e marginais.

“Os bandidos? Tenho lugar para eles na cadeia. Os marginais? Tenho lugar para eles na cadeia. Droga? Eu vou mesmo sugerir a pena de morte para os traficantes se for eleito. Para mim é intolerante, não podemos estar aqui a banalizar uma sociedade a traficar drogas. Aqui não é a Colômbia e a gente conhece as pessoas que traficam droga. As pessoas que utilizam a Guiné-Bissau como passagem de droga. Haverá pena de morte para essas pessoas”, afirmou Umaro Sissoco Embaló.

O antigo Primeiro-Ministro guineense disse que se for eleito não vai excluir ninguém, incluindo o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a quem acusa de ser responsável pelos problemas no país.

“Eu sou um homem da concórdia, assim que ganhar eleições não há nenhuma exclusão até o PAIGC não será excluído, porque fazem parte da sociedade e nós guineenses temos de nos sentar numa mesa e falar como irmãos. Ao fim ao cabo todos os guineenses são primos e amigos e para mim isso é uma questão júnior, esse problema que nós temos”, afirmou, referindo-se à crise política que tem persistido no país nos últimos anos.

“O responsável por isto é o Domingos Simões Pereira e o PAIGC. Sempre que temos um Presidente do PAIGC, um Primeiro-Ministro do PAIGC e um presidente do Parlamento do PAIGC há problemas”, salientou Umaro Sissoco Embaló.

“Nós temos de ganhar estas eleições e não há mais oportunidade para confusões na Guiné. Nós guineenses temos de encontrar uma solução entre nós. Eu sou um homem de paz e não vou excluir nenhum guineense, mas uma coisa é certa, sou alguém que vai respeitar a Constituição e fazer respeitar a Constituição”, salientou.

A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais em 24 de Novembro, estando a segunda volta, caso seja necessária, marcada para 29 de Dezembro.



Aproveitamentos políticos

O candidato às presidenciais pela Frente de Salvação Nacional (Frepasna), Baciro Djá, considerou que o aproveitamento político das etnias e religião é grave.

“A maior conquista dos guineenses e do legado de Amílcar Cabral foi a consolidação a aproveitar-se das sensibilidades étnicas e religiosas para tirarem proveito político e isso é grave”, alertou Baciro Djá, sexta-feira, em entrevista à Lusa.

Para o outro antigo Primeiro-Ministro guineense, um político preparado, patriota e comprometido com o país “não pode trazer para o debate político o aspecto tão sensível da etnia e da religião”.

“Nós estamos preocupados com isso e é por isso que apelamos à sociedade guineense e política para de facto enveredarem por discursos que possam trazer os guineenses a uma base de unidade nacional e não de separação”, salientou.

Baciro Djá apelou aos guineenses para que, no dia 24 de Novembro, escolham um “homem de Estado” e com experiência política e de governação.

“Muitas vezes os guineenses queixam-se que são os políticos os responsáveis pela situação em que o país se encontra. É verdade. Mas também não deixa de ser verdade que quem escolhe os políticos é o povo e o povo deve saber escolher uma pessoa que possa de facto consolidar um verdadeiro Estado democrático e uma verdadeira Nação guineense”, afirmou.

Na entrevista, Baciro Djá deixou também críticas à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau desde 2015.

“A CEDEAO tem tido um papel incongruente neste conflito político institucional na Guiné-Bissau. A CEDEAO não tem tido um papel de facto firme e coerente na Guiné-Bissau. É uma organização de que fazemos parte, necessitamos dessas organizações, mas a CEDEAO tem de saber que a Guiné-Bissau é um Estado soberano e independente”, afirmou.

Baciro Djá deixou também críticas ao candidato Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), salientando que o Estado da Guiné-Bissau é laico e que isso deve ser respeitado, referindo-se ao uso do lenço utilizado por homens muçulmanos na cabeça e que é a “imagem de marca” daquele candidato.

O antigo Primeiro-Ministro, que disse querer o voto de todos os guineenses, salientou, também que o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) não pode ser mais importante que o país, quando questionado sobre o tráfico de droga. “Quando o PAIGC está no poder há tráfico de droga. É uma casualidade ou uma realidade? É uma questão a colocar aos guineenses”, disse Baciro Djá, que já foi vice-presidente daquele partido.