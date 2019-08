Mundo

Defendido fortalecimento do multilateralismo e do papel da ONU

A presidente da Assembleia-Geral da ONU, a equatoriana María Fernanda Espinosa, defendeu, terça-feira, em Moscovo, o fortalecimento do multilateralismo e do papel da ONU para enfrentar os desafios do século XXI.

Fotografia: DR

“Não há contradição alguma entre a soberania nacional e o multilateralismo”, disse Espinosa, ex-ministra das Relações Exteriores do Equador, num discurso no Clube de Debate Valday, um centro de analistas fundado em 2010. A diplomata acrescentou que “o multilateralismo caminha ao lado da soberania ao oferecer aos Estados uma forma de abordar os desafios e de seguir interesses de maneira colectiva compartilhando os custos”.

Espinosa destacou que a ONU se encontra imersa num “profundo processo de reformas”, o qual classificou como “reinvenção” que abrange todas as suas estruturas, inclusive o Conselho de Segurança.