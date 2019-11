Mundo

Defendido o regresso da moeda nacional

O Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, defendeu as decisões tomadas pelo Governo para impulsionar a economia e disse que nenhum país pode desenvolver-se sem a sua própria moeda, noticiou a Prensa Latina.

Presidente Emmerson Mnangagwa falou para jovens

Fotografia: DR



Ao discursar, sexta-feira, na segunda Assembleia Nacional da liga juvenil da União Nacional Africana da Frente Patriótica do Zimbabwe (Zanu-PF), Emmerson Mnangagwa assumiu a responsabilidade, juntamente com outros líderes, pela introdução, no final de 2009, da livre circulação no país de moedas estrangeiras. O Presidente zimbabweano frisou que a decisão era necessária na época e funcionou, “mas agora queremos avançar para ser um Estado soberano com a sua própria moeda”.

O líder do Zimbabwe instou os jovens a participarem activamente nos programas económicos que precisam do comprometimento de todos e que exigem trabalho duro e honesto. As declarações de Mnangagwa coincidiram com os anúncios do Banco Central de que, nos próximos seis meses, injectará mais um bilião de dólares do Zimbabwe na economia para atender as demandas da população, mas ainda insuficientes para grandes transacções.