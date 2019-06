Mundo

Defesa de Lula denuncia perseguição política

Os advogados de Lula da Silva disseram que as reportagens publicadas pelo portal Intercept sobre a Lava Jacto reiteraram que houve uma actuação combinada entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro para condenar o ex-Presidente brasileiro. “Na Operação Lava Jacto houve uma actuação combinada entre os procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro com o objectivo pré-estabelecido e com clara motivação política, de processar, condenar e retirar a liberdade do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, lê-se num comunicado divulgado hoje pela defesa.

Fotografia: DR

“A reportagem publicada em 9/6/2019 pelo portal The Intercept revela detalhes dessa trama que foi afirmada em todas as peças que subscrevemos na condição de advogados de Lula a partir dos elementos que colectamos nos inquéritos, nos processos e na conduta extraprocessual dos procuradores da Lava Jacto e do ex-juiz Sergio Moro”, acrescentou.

O portal de investigação The Intercept iniciou no passado domingo uma série de reportagens sobre a operação Lava Jacto publicando textos com mensagens e conversas privadas entre promotores e juízes brasileiros na aplicação Telegram, denunciadas por uma fonte anónima, que apontariam falta de imparcialidade e colaboração ilegal na maior operação contra a corrupção do Brasil.

Segundo o Intercept, conversas privadas revelam que Moro sugeriu ao procurador Deltan Dallagnol que alterasse a ordem das fases da operação Lava Jacto, deu conselhos, indicou caminhos de investigação e deu orientações aos promotores encarregados do caso, ou seja, ajudou a acusação, o que viola a legislação brasileira que exige imparcialidade aos juízes.

Notícia em desenvolvimento...